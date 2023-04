“Con un sogno nel cuore” torna stasera alle 22:30 su Facebook, YouTube e Twitch

Stasera alle 22:30 torna “Con un sogno del cuore”, il consueto appuntamento del martedì sera di MondoNapoli, dove sarà possibile discutere dell’attualità che circonda il Napoli calcio e in particolare con la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio pensiero. Dibattito che inevitabilmente cadrà sulla debacle azzurra di domenica 2 aprile. Lo 0-4 inflitto dal Milan fa ancora rumore, e potrebbe lasciare alcuni dubbi per quanto riguarda il vicino quarto di finale di Champions. Non solo, avrà ampio spazio la protesta degli ultras verso Aurelio De Laurentiis con i risvolti che ne sono conseguiti, sia dentro che fuori il match. Si sarà un piccolo spazio anche alla situazione del nostro campionato. Vi aspettiamo alle 22:30 per l’appuntamento.