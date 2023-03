La Serie A giocherà il prossimo 30 dicembre, il calendario è già stato approvato da Consiglio. In realtà si tratta di una scelta unanime, una cosa che è già stata sperimentata in Italia. Non è un “Boxing Day”, è un momento in cui da parte dei tifosi c’è interesse per continuare a seguire la propria squadra allo stadio e in tv.

Con queste parole il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha ufficializzato che il massimo campionato italiano di calcio non si fermerà nella prossima stagione a cavallo con il nuovo anno. Tutti in campo il 30 dicembre dunque, con la sosta natalizia che di fatto non ci sarà perché si giocherà anche all’Epifania.

Quel che è certo è che all’ultimo turno dell’anno non prenderanno parte le squadre impegnate nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita, la prima con il format Final Four. Tra le squadre italiane ci sarà quasi sicuramente il Napoli, oltre alla seconda classificata in Serie A. Le altre due squadre emergeranno dalle semifinali di Coppa Italia: Juventus-Inter e Cremonese-Fiorentina.

Ecco le parole di Lorenzo Casini:

“È una scelta adottata all’unanimità senza particolare discussione. Il calendario a causa delle finestre UEFA e FIFA ha spazi molto limitati di movimento per la Serie A, che ha inserito anche la Final Four per la Supercoppa che ci sarà già nel 2023/24. Che si giochi troppo è un tema emerso da più parti, soprattutto da parte delle componenti tecniche che vanno ascoltate. Il timore che ci sia un calendario troppo fitto appartiene a tutti”.