Febbre azzurra: Napoli-Milan è sold out! In esaurimento anche i biglietti dell’andata di Champions a San Siro

A 7 giorni da Napoli-Milan, gara valida per la 28esima giornata di Serie A, il Maradona ha registrato l’ennesimo sold out di una stagione memorabile. Il sito di TicketOne presenta una scritta che si ripete per tutti i settori, nessuno escluso: disponibilità esaurita. E’ da tempo ormai che acquistare un tagliando valido per le sfide della SSC Napoli sta diventando sempre più complicato.

Nessun problema per chi non è riuscito ad acquistare il biglietto: la sfida coi diavoli si ripeterà altre 2 volte per i quarti di Champions League. Biglietti già in esaurimento quelli di San Siro. La prevendita è partita forte, in 3 ore sono stati venduti 14 mila biglietti. Non sarà difficile prevedere un altro sold out nel ritorno a Napoli.