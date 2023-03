Lo Monaco: “Il Napoli ha sostituito i partenti con gente fresca, ha fatto veramente bingo, grande lavoro della società”

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb anche del Napoli e del lavoro fatto in estate dalla società. Secondo l’ex dg del Catania gli azzurri sostituendo i partenti con gente fresca ha fatto bingo, e ha portato freschezza all’ambiente. Queste le sue parole: “Il Napoli ha sostituito i partenti con gente giovane, e ha così migliorato in termini di freschezza, il Napoli così ha fatto bingo. C’è stato in estate un grande lavoro da parte della dirigenza e del tecnico oltre quello che hanno fatto i calciatori”.