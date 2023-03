Marchetti: “ADL non ha mai pensato a sostituire Spalletti!”

Luca Marchetti, giornalista per Sky, ha parlato a Radio Marte del futuro di Luciano Spalletti.

L’esperto di calciomercato è sembrato abbastanza deciso sul tecnico toscano, sottolineando la volontà del patron azzurro di non provvedere a nessun cambio in panchina: “Credo che ADL non abbia mai pensato a sostituire Spalletti o ad un suo sostituto. Se Spalletti vorrà andare via dopo aver vinto lo scudetto, sarà un altro discorso. La volontà di continuare con lui c’è e credo che ci siano anche tutti i mezzi a disposizione per aprire un ciclo e tentare di vincere il tricolore anche il prossimo anno. Non credo proprio ci sia un addio allo stato attuale delle cose”.