Caresse sul paragone Osimhen-Haaland: “Victor è più dentro l’azione”

Fabio Caressa, commentatore e presentatore per Sky, ha parlato del paragone tra Osimhen e Haaland.

Nel corso del suo format in cui analizza la top 11 della giornata di Serie A direttamente dal suo canale di YT, quest’ultimo ha voluto precisare una piccola differenza tra l’azzurro e il norvegese: “Osimhen è devastante. In occasione del 4-0 contro il Torino va a rubare una palla buttata completamente in aria in maniera incredibile, oltre ad aver staccato davvero in alto nell’azione del primo goal. Io credo che rispetto ad Haaland sia più decisivo nell’essere presente dentro l’azione”.