Victor Osimhen si conferma cuore d’oro a tutti gli effetti.

L’attaccante partenopeo ha inviato un messaggio bellissimo direttamente dal ritiro della sua Nigeria, da dove si è espresso in merito alla beneficienza: “Voglio aiutare tutti gli africani. Il mio obiettivo è quello di dar vita ad un progetto che vede coinvolti non soltanto i bambini con disabilità in Nigeria, ma tutti gli africani. Ammiro molto Manè, mi ha dato modo di seguire questo percorso anche se in modo diverso”.