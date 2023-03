Mediaset, Cesari duro col Var: “Il Var dispone di tante immagini per decidere”

L’ex arbitro Graziano Cesari, nei suoi commenti sugli episodi della moviola di Inter-Juventus, si è soffermato sul sospetto tocco di mano doppio che ha viziato il gol vittoria bianconero: “Barella da subito era convinto e diceva ai compagni di non preoccuparsi, perché sarebbe stato dato il fallo di mano. Chiffi e Barella si avvicinano, con Chiffi che aspetta 4 minuti per vedere le immagini. Una volta che sono state valutate, Chiffi dà il fischietto a Barella e gli dice di arbitrare. Quando c’è un tocco col braccio in gioco, dobbiamo capire se è involontario o no, i 10 secondi tra il tocco di Kostic e la rete sono stati fondamentali. La direzione del pallone è cambiata quando ha colpito l’orlo della manica bianconera di Rabiot, ma una successiva ritirata da parte di Vlahovic non ha avuto alcun impatto.”

Cesari fornisce i suoi commenti affermando che il VAR dispone di una vasta gamma di immagini da usare per decidere se sia stato un contatto accidentale o meno, e talvolta può essere sufficiente un’unica foto. Infine Cesari sottolinea come il francese stia usando il braccio in modo piuttosto netto, guadagnandosi un vantaggio.