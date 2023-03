Milan-Napoli di Champions, domani in vendita i biglietti

Domani a mezzogiorno saranno disponibili i primi tagliandi di Milan-Napoli. Il match, valido per l’andata dei quarti di Champions League, si giocherà mercoledì 12 aprile a San Siro. La vendita sarà riservata ai soli abbonati. Da venerdì potranno acquistare i biglietti i possessori di Carta Cuore Rossonero, per loro stessi e per altri possessori. La vendita libera partirà solo in caso di mancato sold out. Il prezzo parte dai 59 euro per gli abbonati. Lo rende noto l’AC Milan sul proprio sito ufficiale.