Cassano alla Bobo Tv: “Il Napoli ha dimostrato un grandissimo calcio ed è favorito sul Milan, ecco chi sfiderà in semifinale”

Ieri dopo i sorteggi dei quarti di finale di Champions League a Nyon ci sono state molte reazioni di ex calciatori ed opinionisti, tra queste anche quelle della Bobo Tv. Tra i noti protagonisti c’è Antonio Cassano, ex calciatore di Milan ed Inter che ha parlato della partita tra i rossoneri ed il Napoli, in cui crede saranno gli azzurri a passare. Queste le sue parole: “Il Napoli con Bayern Monaco e Manchester City ha dimostrato il miglior gioco e in Champions League hanno giocato il calcio più bello di tutti. Per quello che ho visto fare al Napoli sia in campionato che in Champions lo vedo favorito sul Milan, proprio per questo credo che in semifinale andrà il Napoli, anche se la Champions è casa del Milan, e come il Real Madrid cambia il modo di giocare della squadra. Insieme a loro credo ci sarà il Benfica, che come il Napoli sta sorprendendo tutti, e credo batterà l’Inter, anche se spero saranno i neroazzurri a passare”.