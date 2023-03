Spalletti a KKN: “Sorteggio Champions? Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio, avrei preferito evitare le italiane”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare dell’esito del sorteggio dei quarti di finale di Champions League.

“Napoli-Eintracht? Quando tutti dicono che hai già passato il turno, specie dopo l’andata, ti metti nella condizione psicologica dove nasce una tensione paurosa, proprio perché tutti te la danno per facile. Quando poi diventa complicata… la felicità è stata tanta, era quello il grandissimo obiettivo, poi quel che sarebbe venuto era andarsela a giocare con una certa libertà mentale. Poi è vero che la felicità è tanta e storica, ma in queste competizioni dura fino al prossimo turno. Una città come Napoli merita molta più felicità”.

“Milan-Napoli? Avrei preferito non pescare le italiane. Ho già sentito qualche voce e soltanto gli incompetenti parlano di buon sorteggio, la Champions League è di casa ai rossoneri avendola vinta 7 volte. Paolo Maldini, il loro direttore generale, ne ha vinte 5. Alcuni articoli commentavano come il Psg e il City facessero fatica ad arrivare in fondo perché mancano di esperienza. Se è vero, il Milan è favorito per arrivare fino in fondo, ha buttato fuori il Tottenham che era una delle più forti all’inizio. Rimaniamo equilibrati nelle dichiarazioni. Poi, chi dice che è facile? Benfica, Inter e Milan non pensano allo stesso modo? Di già ti montano addosso e loro pensano di essere i favoriti tra questi 4. Dobbiamo essere equilibrati nel dare i risultati a parole”.

“Può essere un ostacolo in più sfidare il Milan 3 volte in 20 giorni? Ci conosciamo già bene. Il Milan ha attraversato il suo momento di difficoltà, li vedo in salute e ha ritrovato con Pioli un nuovo assetto ed equilibrio. Quelle partite saranno contro un grandissimo avversario dove vincerà chi sarà più bravo in campo. Poi è la lettura del momento dove scorrerà la partita e le decisioni da prendere. Loro sono un avversario importantissimo”.