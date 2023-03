Gazzetta: “Haaland è un alieno, ma Osimhen è il primo dei terrestri”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha esaltato Victor Osimhen paragonandolo addirittura ad Erling Haaland. Ecco quanto si legge sulle colonne della rosea:

“Haaland chiama e Osimhen risponde. E che meraviglia di risposta. Di quelle che entrano nella storia: due gol e il Napoli è nei quarti di Champions per la prima volta. Non c’era riuscito neanche con Maradona. Due gol, non cinque, ma il biondo norvegese è un alieno: Osimhen, però, è il primo dei terrestri, è Flash Gordon che si oppone all’invasione dallo spazio”.