Eintracht, Glasner: “Trasferta vietata? Non abbiamo bisogno della presenza dei tifosi per sapere che ci sostengono”

Oliver Glasner, allenatore dell’ Eintracht, ha commentato la decisione del Ministro dell’Interno di vietare ai tifosi tedeschi la trasferta al Maradona: “È come in una relazione. Il partner non deve essere accanto a te per farti sapere che ti copre le spalle. Non abbiamo bisogno dei nostri tifosi allo stadio per sapere che abbiamo il loro sostegno”

Il conferenza si è soffermato anche sugli infortunati che potrebbero saltare il turno europeo: “Jesper Lindström si è infortunato alla caviglia e starà fuori per diverse settimane. Giocherà Rafa Borré, se lo merita. Sono convinto che farà un ottimo lavoro”.