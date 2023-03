L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di un’eventuale cessione del Bari da parte di Aurelio De Laurentiis. Se il club pugliese dovesse arrivare in Serie A, il presidente del Napoli dovrebbe cederlo, ma a patto che l’acquirente possa proseguire il progetto da lui creato. La valutazione della società si aggira sui 150 milioni di euro. Da non escludere un eventuale ruolo da traghettatore per il figlio Luigi De Laurentiis, magari come amministratore delegato.