Svelato l’orario della conferenza stampa di Spalletti pre Napoli-Atalanta

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlerà domani 10 marzo in conferenza stampa del prossimo match di campionato degli azzurri, ovvero Napoli-Atalanta. Sfida che succede a Napoli-Lazio, partita persa dagli azzurri per 0-1. L’occasione potrebbe essere l’ideale per parlare delle condizioni fisiche di Hirving Lozano, alle prese con un risentimento muscolare e che cercherà di esserci per la gara di Champions contro l’Eintracht Francoforte. L’appuntamento, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, è fissato alle ore 15 in punto di domani.