CdS – Verso Napoli-Atalanta, le probabili scelte di Luciano Spalletti

Il Corriere dello Sport, dedica spazio al Napoli, svelando la probabile formazione che Spalletti avrà intenzione di schierare per la gara contro l’Atalanta:

“Ci sono pochi dubbi di formazione per Luciano Spalletti. In porta ci sarà come sempre Meret che in difesa sarà accompagnato da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e, con la squalifica di Mario Rui, Olivera a sinistra. Tra centrocampo e attacco confermato l’asse Lobotka-Anguissa-Kvaratskhelia-Osimhen. Potrebbero cambiare l’interno a sinistra e l’esterno a destra. Elmas prova a convincere Spalletti, anche se Zielinski resta in vantaggio. Politano potrebbe essere preferito a Lozano per permettere al Chucky di recuperare senza fretta”.

Questa la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvrataskhelia.