Stamford Bridge, la partita di ottavi Champions Chelsea-Borussia Dortmund si è appena conclusa con la vittoria a favore dei londinesi, che si sono assicurati il passaggio ai quarti nella massima competizione calcistica europea.

In campo per tutti i 180′ minuti (andata e ritorno) troviamo il centrale Kalidou Koulibaly, ex Napoli per otto stagioni, che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di un possibile incontro contro i parteneopei. Queste le sue parole a chi gli chiede se preferirebbe incontrare gli azzurri ai quarti o in un’eventuale finale:

“Spero di incontrarli il più lontano possibile, magari nella finale di Istanbul, sarebbe meglio! Sappiamo quanto importante sia il Napoli per me, ma ora sono concentrato sulla mia squadra. Semmai li incontreremo faremo di tutto per vincere, però spero il più lontano possibile, perchè auguro anche a loro di andare molto avanti; magari perchè no, potremmo affrontarci in finale!”