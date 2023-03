Auriemma su Lozano: “Piace al Chelsea, ecco le cifre dell’affare e il sostituto”

Durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete‘, in onda su Radio Crc, Raffaele Auriemma ha parlato del mercato del Napoli. In particolare, si è soffermato sul futuro di Hirving Lozano.

Di seguito le parole del giornalista: “I giocatori del Napoli ci riflettono due volte prima di andarsene. Ora come ora, non è facile lasciare la squadra azzurra. Quasi sicuramente, chi può andare via dal club partenopeo, sono Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Il calciatore messicano piace al Chelsea, dato che all’allenatore dei Blues piace questo tipo di esterni”.

Inoltre Auriemma ha continuato: “In questo caso, la società partenopea può incassare 50 milioni e versarli cash nelle casse del Sassuolo per prendere Laurientè e Frattesi. Devi vedere come te li danno! Cambia molto il discorso, rispetto a quando vogliono fare un pagamento a debito”.