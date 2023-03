Mattino – Zoff: “Questo Napoli è davvero incredibile, grande squadra…”

Dino Zoff ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Mattino, durante la quale si è soffermato sul Napoli di Luciano Spalletti.

Queste le parole dell’ex portiere della squadra azzurra e della Nazionale: “Mi sembra una grande squadra. Finora tutti stanno facendo benissimo. D’altra parte per fare quei risultati non basta uno solo giocatore: tutti dimostrano di essere più che all’altezza della situazione. Nonostante la sconfitta contro la Lazio, il Napoli resta un gruppo incredibile e quell’esito non pregiudica la corsa scudetto. Diciamoci la verità: venerdì sera ci sarebbe stato benissimo anche un pari. La mentalità e gli obiettivi non cambiano“.

Su Spalletti: “Luciano è un grande, ha dato una scossa a tutti e immagino sia il primo a sapere che una battuta d’arresto ci può stare. Il vantaggio che hanno accumulato è importante e consente di non prendere mai paura. Poi anche in Champions la squadra ha sempre fatto bene. Non è mica facile giocare e vincere così contro squadre importanti a livello interazionale. Questo Napoli non può

non piacere. Non fa mai un esasperato possesso palla, ma fa le cose alla grande“.