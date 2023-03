CdS – Giuntoli in scadenza nel 2024, potrebbe attirare pretendenti

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport discute del futuro di Cristiano Giuntoli. Il Direttore Sportivo del Napoli sa che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024, dopo la nona stagione in azzurro: secondo quanto riportato da CorSport non c’è bisogno di affrettarsi ma è importante evitare qualsiasi tipo di confusione intorno alla situazione. Giuntoli, che ha intrapreso un’immersione completa nello studio della lingua inglese per accrescere le sue conoscenze e allargare i suoi orizzonti, potrebbe attirare l’interesse di eventuali pretendenti.