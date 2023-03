Calaiò sicuro: “Il Napoli ha vinto lo Scudetto”

Il dirigente sportivo Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha espresso le sue opinioni sul club partenopeo in un’intervista con Canale 21: “Non ho paura di dire ciò che penso: il Napoli ha vinto lo Scudetto. Non è necessario lanciare petardi a Maradona, perché i fan, le famiglie e i bambini devono essere in grado di godersi la vittoria del titolo senza preoccupazioni. Saranno effettuati dei cambiamenti in vista di Napoli-Atalanta? Non possiamo parlare di turnover, alla fine i ballottaggi sono sempre gli stessi. A mio parere non si può definire il Napoli come una squadra sottotono: hanno la palla tra i loro piedi e non smettono mai di giocare.

Calaiò ha ricordato che Victor Osimhen è affaticato agli adduttori, ma è ancora più motivato a battere tutti i record e non vede l’ora di scendere in campo contro l’Atalanta. Il Napoli sta bene fisicamente ed emotivamente. Una sconfitta ogni tanto può essere salutare, in quanto stimola a dare sempre il massimo nelle partite successive. Il Napoli conosce bene sia la legge del bastone che quella del fioretto: un segno di grande maturità”.