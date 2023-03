CdS – Zielinski e Lozano in scadenza di contratto, il Napoli riflette

La casa Napoli deve affrontare due situazioni: le trattative di rinnovo con Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Il Corriere dello Sport riporta oggi: “Il Napoli non si è mai lasciato sopraffare dall’ansia delle scadenze, con Mertens, Callejon e Insigne che rappresentano l’epoca recente in cui tutto sembrava già deciso.

Entro il 2024, Piotr Zielinski e Lozano avranno raggiunto l’età di trenta anni: due risorse preziose che devono essere valutate con cura per non perderne il potenziale calcistico ed economico. Perciò, sarà necessario ascoltare i calciatori e anche le tendenze del mercato. Una volta che non ci saranno più distrazioni, orientarsi nel futuro con Spalletti, Giuntoli, Meret, Zielinski e Lozano diventerà più semplice ed evidente.”