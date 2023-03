Nel match delle 15 di oggi tra Sampdoria e Salernitana non è andato in scena un grandissimo spettacolo. Il match si è concluso a reti bianche ed infatti sono stati proprio i difensori i migliori in campo. La redazione di TuttoMercatoWeb commenta così la prestazione di Alessandro Zanoli, terzino destro di proprietà del Napoli che è partito titolare tra i blucerchiati:

“Zanoli 6,5: un buon giocatore che mostra maggiore intensità e personalità man mano che passano i minuti. Ha resistenza fisica e qualche buona intuizione nella ripresa aiuta la Sampdoria a creare occasioni anche da destra“.