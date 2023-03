Si è giocato quest’oggi alle 15 il match tra Spal e Cittadella valido per la 28° giornata di Serie B! Le squadre, entrambe in difficoltà ed invischiate nella lotta per non retrocedere, si sono date battaglia al Paolo Mazza dando vita ad un bello spettacolo. Il risultato ha visto trionfare i padroni di casa per 2-1 ma, tra gli ospiti, è andato a segno Giuseppe Ambrosino! L’attaccante ischitano, di proprietà del Napoli, ha realizzato il goal dal dischetto del definitivo 2-1 dopo essere subentrato nel secondo tempo.