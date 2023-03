Caso procuratori e fatture false, assolto De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è stato assolto per il caso procuratori e per l’utilizzo di di fatture per operazioni inesistenti. Il presidente del Napoli, insieme agli altri coinvolti, non ha ricevuto provvedimenti. L’unico condannato è Alessandro Moggi, intermediario dell’operazione che ha portato Ezequiel Lavezzi a vestire la maglia del Paris-Saint Germain. Per lui è arrivata la condanna di un anno con pena sospesa per consulenza a riguardo della trattativa, in cui non ha contabilizzato la fattura per la società francese. A riportare è Il Mattino.