Biasin: ” Il Napoli? Sono impressionato. Ad inizio anno l’avevo dato come quarto”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio: “Pazza Inter? Purtroppo no, l’avrei voluta vedere la follia. C’è stata una partita mediocre da parte di una squadra che ha un potenziale molto diverso. C’è stata una mancanza di maturità non accettabile, ad un certo livello. È frutto anche di una gestione sbagliata, l’Inter tra infortuni, gente stanca, non ha avuto la stessa prestazione, è una squadra vecchia, i giocatori hanno una certa età. Spalletti, che quest’anno è da prendere da esempio, ne schiera sempre 10/11 ed ha ottime riserve.

Napoli? Sono impressionato. Non posso far finta di non ricordare ciò che dicevo l’anno scorso quando sono partiti in tanti. Dicevo che se fosse arrivato quarto sarebbe stato un buon risultato, questo Napoli invece ha ucciso il campionato nella culla, giocando un grande calcio.