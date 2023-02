Intermediario Kvara: “Ha scelto Napoli perchè è un club serio. Spalletti lo ha migliorato”

Cristian Zaccardo, ex difensore e intermediario nell’affare Kvaratskhelia, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “Perché Kvara ha scelto Napoli? Perché è un club serio, che sa valorizzare i giovani. E poi c’è un allenatore come Luciano Spalletti, capace di insegnare calcio e infatti Kvara è migliorato e un po’ cambiato. Il georgiano per caratteristiche è un po’ un dribblomane. Ora magari tenta meno uno contro uno ed è più al servizio per la squadra.

Il concetto di calcio totale del Napoli è spettacolare, oltre che efficace e Khvicha ne è diventato un interprete importante e i suoi assist si moltiplicano. Sta crescendo insieme al gruppo sapientemente costruito dal club e allenato benissimo da Spalletti. Una realtà in Europa”.