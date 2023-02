Repubblica: “Finiamola qui e assegniamo lo scudetto al Napoli”

“Una modesta proposta: finiamola qui. Scudetto al Napoli, classifica cristallizzata e tutti in vacanza. Prendetevela con Spalletti. Con un georgiano, un nigeriano, uno slovacco, un coreano che sono stati come un poker servito. Che senso avrebbe cambiare la quinta carta?” esordisce così La Repubblica, oggi in edicola. Il quotidiano ha fatto un resoconro sul percorso del Napoli in campionato elogiando la squadra di Spalletti e sostendo che sia arrivato il momento di chiudere il campionato e assegnare il titolo agli azzurri.

“Ci sono ancora molte cose da vedere, certo. Dobbiamo passare una settimana a dire che Lukaku è tornato e un’altra a dire che non era lui, ma uno che gli somigliava. Dobbiamo decifrare i silenzi e le smorfie di Mourinho, ma visto che “parlerà a fine stagione” potremmo cavarcela più in fretta. Ah, poi c’è anche F-Ibrahimovic che non si arrende mai. Siamo per l’accanimento terapeutico o per la “dolce fine“. Continua il quotidiano sostendendo che pur essendoci ancora 14 match da giocare, la fine è già scritta.