Parolo e Matri dubbiosi a Dazn, le loro parole sull’andamento del Napoli

Durante la trasmissione “Tutti bravi dal Divano” in onda su Dazn, i due opiniosti Alessandro Matri e Marco Parolo si sono espressi in maniera molto scettica e dubbiosa in merito all’andamento del Napoli. Di seguito le loro parole.

MARCO PAROLO: “La forza del Napoli è stata quella di non sbagliare le partite contro le piccole. Con le grandi ha fatto molta più fatica infatti contro il Milan ha sofferto molto, i rossoneri avrebbero potuto vincere tranquillamente quella partita. A gennaio infatti con l’Inter è arrivata la prima sconfitta”

ALESSANDRO MATRI: “Il Napoli non fa testo, va per la sua strada. La prova sarà ai quarti di finale qualora affrontasse una big europea.”