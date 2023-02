Lorenzo Insigne, ex calciatore e capitano, ma soprattutto ex bandiera degli scorsi anni del Napoli, si è infortunato in DC United-Toronto FC, durante la prima giornata del nuovo campionato in MLS. L’ex esterno sinistro partenopeo, dopo aver sentito una fitta alla coscia, si è accasciato a terra e si è portato le mani al volto. Successivamente a ciò, è stato portato fuori dal campo in lacrime. Ancora non chiara l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.