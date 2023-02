Napoli-Lazio, ecco quando partirà la vendita libera dei biglietti

Da domani partirà la vendita libera dei biglietti per Napoli Lazio. I residenti della regione Campania potranno acquistare i tagliandi anche se non sottoscrittori della fidelity card. I residenti nelle altre regioni di Italia potranno acquistare i tagliandi solo se possessori della fidelty card della SSC NAPOLI “Fan Stadium Card”. Inoltre, a partire dalle ore 15 di martedì 28 febbraio, saranno posti in vendita i tagliandi per gli utenti divesamente abili, per gli allievi delle scuole calcio campane e per le famiglie (Adulti 30 euro e Under 12 15 euro).

