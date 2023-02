De Canio: “Il fuoriclasse del Napoli si chiama Spalletti”

Luigi De Canio, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio sul Napoli. Ecco cosa ne pensa:



“L’equilibrio regna sovrano in questo momento in Champions League. Basta pensare al Manchester City che, nonostante i tanti campioni, non va oltre il pari. Questo Napoli ormai non è più una sorpresa perché la qualità del suo gioco e la sua forza fanno sì che sia una protagonista assoluta. Gli azzurri sono figli di una gestione molto giusta della società. Penso che quello fatto l’anno scorso dal presidente poteva essere fatto prima. Il fuoriclasse dei partenopei, poi, secondo me, è Luciano Spalletti. Questa annata incredibile è merito dell’allenatore che ha motivato e caricato nella maniera giusta i propri ragazzi. Penso sia giusto dare i meriti a Spalletti”.