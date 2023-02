Bilancio SSC Napoli 2022, perdita di 51,9 mln! Fatturato a quota 175,9 mln costi scesi di 65 mln! Tutte le cifre

Il Napoli h chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 con un rosso pari al 51,9 mln, un risultato in miglioramento rispetto all’esercizio 2020/21, che si era chiuso in perdita per 58,9 milioni di euro. Lo annunciano i colleghi di Calcio e Finanza che sviscerano le cifre del bilancio del club di Aurelio De Laurentis.

Bilancio SSC Napoli 2022, le cifre

Il fatturato è stato pari a 175,9 milioni di euro(contro i 228 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2021)

I costi sono diminuiti scendendo a quota 241,1 milioni ( 306,6 milioni nel 2020/21)

Diritti tv pari a 89,8 milioni di euro /123,7 milioni nel bilancio precedente, dato su cui tuttavia impattava lo slittamento di una parte dei ricavi della stagione 2019/20)

Plusvalenze per 10,8 milioni di euro( 5 milioni per Tutino al Parma)

Ricavi commerciali invece sono stati pari a 37,2 milioni di euro-.