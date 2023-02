Henry esalta il Napoli: ” In Serie A nessuno può competere”. Sulla Champions…

l’ex fuoriclasse francese ammette: “Amo quando vedo giocare la squadra di Spalletti. Voglio vederli alla prova contro…”

ROMA ” Il Napoli? Nessuno può competere con loro in Serie A, hanno perso solo con l’Inter. Non possiamo giudicarli per la Serie A”. Così Henry, dagli studi post-Champions League dell’emittente americana ‘Cbs’, commenta la stagione finora da sogno della squadra di Spalletti: “Con il Liverpool abbiamo visto anche altre squadre hanno fatto partite del genere”, sottolinea l’ex fuoriclasse dell’Arsenal.

L’ex attaccante della Nazionale francese poi aggiunge: “Amo vederli giocare, Kvara, Simeone quando entra, Lobotka, Osimhen, la difesa, per me è una gioia vederli giocare”, sostiene Henry che vuole vedere la squadra di Spalletti contro le più forti corazzate del calcio europeo:”La questione – spiega lo stesso Henry – però è vederli con un vero test, io voglio vederli con una squadra come il Manchester City per capire cosa può fare”.