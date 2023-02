Sta per tornare la magia della Champions League. Il Napoli si trova per la quarta volta agli ottavi di finale e affronterà l’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno Spalletti è elettrizzato dalla sfida. “La Champions è come un luna park” scrive il quotidiano.

Spalletti apprezza l’avversario, conosce Glasner da un incontro di molti anni fa. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.