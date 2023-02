Gazzetta – Osimhen erede di Haaland: il nigeriano è inarrestabile

Victor Osimhen è semplicemente inarrestabile.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante del Napoli avrebbe come rivale solo in temibile norvegese del Manchester City in questo momento storico: “Dal gruppo degli inseguitori sta emergendo uno sfidante il cui impatto è ormai sempre più impressionante partita dopo partita. Victor Osimhen ha due anni in più e un fisico meno imponente: cede al norvegese dieci centimetri e quasi quindici chili. Ma il calcio non è sollevamento pesi, è Haaland l’anomalia. Osimhen ha misure e colpi perfetti da 9 moderno, potente e veloce, armonioso e agile. Ha corsa e incoscienza, tiro e colpo di testa, forse più imprevedibilità nei movimenti su tutto il fronte d’attacco perché dà meno punti dì riferimenti con la sua mobilità straordinaria. E impara”.