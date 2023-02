Eurorivali – Rode salta la partita dell’Eintracht col Werder Brema per influenza, Napoli a rischio

Il Napoli martedì sera affronterà in Germania l’Eintracht Francoforte per l’andata della sfida degli ottavi di Champions League. Proprio la squadra tedesca è scesa in campo alle 18.30 contro il Werder Brema per la giornata 21 di Bundesliga, senza fare turnover prima del Napoli. Tra le fila del club di Francoforte però non è potuto scendere in campo il mediano Sebastian Rode, che è stato fermato da un’influenza. Al momento il centrocampista sembra in dubbio per la sfida con gli azzurri di martedì sera al Deutsche Bank Park