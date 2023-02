Alvino: “Il Napoli sta scrivendo la storia del campionato più bello che ho visto da tifoso azzurro”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Goal del campionato del Napoli, definendolo quello che più bello mai vissuto da tifoso azzurro. Secondo il giornalista bisogna prendere questo viaggio fino all’ultima giornata filosoficamente, non legarsi alla sola aritmetica per essere sicuri della vittoria finale. Queste le sue parole: “Sono tranquillo e continuo ad essere calmo e consapevole che il Napoli è uno squadrone e ha una forza straordinaria, che si diverte sul campo e sta divertendo i suoi tifosi, e vuole continuare a farlo. Siamo tutti legati all’aritmetica, invece bisogna prendere questo viaggio filosoficamente, poi quando arriverà la matematica la abbracceremo. Il Napoli sta scrivendo la storia del campionato più bello che io abbia mai visto da tifoso azzurro. Non ho sentito il coro cantato ieri sera a Reggio Emilia, sono molto attento perché i cori fanno capire l’animo dello zoccolo duro dei tifosi azzurri, che resta ancora scaramantico. Quando si sentirà cantare quel coro allora deve scendere il lacrimone. Voglio confessare una mia debolezza, già a fine di ogni partita mi scende qualche lacrimone e cerco in ogni modo di mascherarlo. Un po’ di emozione già inizia ad esserci. Se il Napoli non dovesse vincere lo Scudetto allora mi dedicherei ad altro, chiederei al mio editore di potermi dedicare alla cronaca nera o alla politica”.