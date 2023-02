Vidigal: “Il Napoli è cresciuto ogni stagione, se non vivi la piazza non riesci a capirla”

José Luis Vidigal, ex calciatore, è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato del momento del Napoli.

“Negli ultimi anni il Napoli è cresciuto ogni stagione, ora stanno volando. La squadra lavora collettivamente molto e bene, poi ci sono anche le individualità che fanno la differenza. E un allenatore molto esperto ed esigente come Spalletti, faranno sognare la loro gente. Io sono stato 4 anni li, la piazza è molto particolare, se non la vivi non riesci a capirlo. Anche io sento il momento che sta vivendo la squadra, ho rapporti molto stretti in città. Tre giorni dopo il matrimonio sono andato a Napoli, lì sono nati i miei figli”.