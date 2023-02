Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del Napoli e della Serie A. Ecco cosa ne pensa degli azzurri in campionato:

“Il Napoli gioca nel campionato italiano essendo l’unica che gioca in modo naturale e offensivo, diciamo “europeo”. Le altre non ci pensano proprio a giocare così. Quello che colpisce è la naturalezza degli azzurri che stanno in mezzo al campo. Il gioco nasce così, è proprio una magia. I giocatori non pensano a chi hanno di fronte, ci saranno delle contromosse sicuramente in Champions, ma il Napoli ha il suo gioco e il suo piacere di giocare a calcio. Diverte chi lo guarda e si diverte quando gioca”.