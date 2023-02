Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Web Radio/Tv per parlare del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato sul cammino degli azzurri:

“La concentrazione e l’approccio alla gare rendono il Napoli straordinario: ovvio che Spalletti si arrabbia se si pensa ad aver lo scudetto in tasca, naturalmente sulla carta il mese di febbraio deve essere importante per il campionato e il ritorno in Champions. La verità è che il Napoli è continuo, le altre big di serie a no, sono inciampate da sole. Questa è la vera forza degli azzurri. Anche in Europa il Napoli può sognare in grande. A vincere la Champions ce ne vuole tanto, anche perché l’Eintracht è una squadra difficile, il fatto di giocare il ritorno al Maradona è un vantaggio enorme. Di sicuro in questo momento il Napoli può fare tutto in tranquillità, ha una base così solida che lo mette sul tetto d’Europa e questo crea enormi aspettative”.