Champions League – Le formazioni ufficiali della sfida tra Borussia Dortmund e Chelsea

Alle ore 21 ci saranno le altre due sfide di Champions League e vedranno scontrarsi da un lato Chelsea e Borussia Dortmund, e dall’altro Brugge e Benfica. La sfida tra la squadra tedesca e quella inglese è di alto livello, e vede scontrarsi due squadre che sono in stati di forma molto diversi. I Blues hanno fatto un mercato faraonico, ma la loro stagione al momento non è positiva, mentre il Borussia è terzo in Bundesliga a pochi punti dal Bayern primo. Il tecnico del Chelsea Graham Potter schiera ben 3 degli acquisti del mercato invernale, Mudryk, Joao Felix ed Enzo Fernandez, al centro della difesa al fianco di Thiago Silva, l’ex Napoli Koulibaly. Nel Borussia Dortmund prima presenza in attacco c’è Haller, tornato da poco dalla malattia che lo ha tenuto fuori a lungo, e sulle fasce Brandt ed Adeyemi. Queste le formazioni ufficiali:

Borussia – Kobel; Wolf; Sule; Schlotterbeck; Guerreiro; Can; Brandt; Bellingham; Ozkan; Adeyemi; Haller

Chelsea – Kepa; James; Koulibaly; Silva; Chilwell; Loftus-Cheek; Fernandez; Mudryk; Joao Felix; Ziyech; Havertz