Auriemma: “De Laurentiis acquisterà uno di questi due calciatori”

Dopo l’ennesima vittoria in campionato contro la Cremonese, il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo. Oltre ad essere una squadra in un buon periodo di forma, il club emiliano ha particolare attenzione anche in ottica calciomercato. Di questo ha parlato Raffaele Auriemma.

Ecco le sue parole a Tele A: “Il Napoli segue con attenzione Frattesi e Laurienté, entrambi in forza alla compagine di Dionisi. A proposito di quest’ultimo, si tratta di un obiettivo. Per me Aurelio De Laurentiis, nella prossima stagione, acquisterà uno tra Isaksen e Laurienté”.