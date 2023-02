Lobotka tra i migliori in Europa: la speciale statistica lo premia

Che Stanislav Lobotka stia facendo una stagione straordinaria, è sicuramente agli occhi di tutti. Il problema è che ancora oggi lo slovacco non viene riconosciuto per ciò che sta dimostrando di essere: uno dei centrocampisti più forti d’Europa. Se non bastasse come dato il cammino del Napoli tra campionato e Champions League, c’è una speciale statistica che premia il faro azzurro. Infatti, in Europa, il solo Toni Kroos ha una percentuale di passaggi riusciti migliore, con il 95,2%, di poco superiore al 94,3% di Lobotka.

A completare la top 5 di questa classifica, ci sono Danilo Pereira, Verratti e Tchouaméni, tutti con percentuali inferiori a quella di Lobotka. Oltre ad essere per distacco il migliore in Italia, lo slovacco si sta facendo finalmente un nome anche in Europa.