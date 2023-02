Opta – Il Napoli ha segnato più gol di tutti da palla inattiva, la Cremonese quella che ne ha subiti di più!

La partita tra Napoli e Cremonese è una sfida tra la prima e l’ultima della classe in Serie A, ma c’è anche un’altra grande differenza tra le due squadre. Come riportato da Opta le due squadre sono accomunate dalle palle inattive, dove il Napoli ha segnato più di tutti. La Cremonese invece è la squadra in Serie A che ha subito più gol da palla inattiva in questa stagione, tra cui 2 degli ultimi 4 gol subiti. La squadra azzurra da situazione di palla inattiva ha segnato in stagione ben 15 gol, 3 di questa nel match di andata allo ‘Zini. I grigiorossi invece hanno subito ben 13 gol da situazione di palla inattiva quest’anno, di cui ben 6 da corner.