Asprilla: “Osimhen più forte di me? Vi querelo. Io dovevo segnare contro gente come Baresi. Adesso chi sono i difensori forti contro cui gioca Osimhen?

Asprilla, ex calciatore del Parma, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla Serie A: “Questo campionato mi diverte veramente poco, non c’è una giocata di classe. Il Napoli è una squadra che mi piace molto, Osimhen è molto bravo. Più forte di me? Vi querelo. Vi ricordo che io dovevo segnare contro gente come Baresi, Costacurta, Vierchowod. Adesso chi sono i difensori forti contro cui gioca Osimhen? Non c’è paragone tra il vecchio calcio e quello di oggi. Mi piace molto anche Leao, ma è poco concreto. Lautaro è bravo ma niente a che vedere con la classe di Crespo o di Balbo”.