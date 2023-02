Risultati Serie A, primo tempo. Lecce-Roma 1-1. Risultato di parità nei primi 45′ al Via del Mare di Lecce. Apre le marcature un’autorete di Ibanez, arrivata in seguito al colpo di testa del solito Baschirotto. Pochi minuti dopo pareggia la Roma grazie ad un rigore trasformato da Dybala, in seguito ad un tocco di mano di Strefezza. 1-1 al termine della prima frazione di gioco!