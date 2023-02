Petagna rivela: “Ho scelto Monza per la presenza di due leggende”

Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato del suo trasferimento estivo in terra lombarda e di come sia stata determinante la presenza di Galliani e Berlusconi: “È stata decisiva. Sapere che qui c’è un progetto di ampio respiro, con le professionalità che tutti conoscono è stato determinante. Sono due leggende. Galliani mi ha chiamato il giorno dopo il gol alla Samp, mi ha fatto i complimenti dicendomi che era felice per me e si è raccomandato perché io possa essere l’attaccante del Monza per i prossimi anni”. Queste le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport.