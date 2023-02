Quest’anno Alex Meret è riuscito a prendersi la porta del Napoli e ad esprimere tutto il suo potenziale. La Gazzetta dello Sport, nel suo focus sui portieri italiani, ricorda come le cose stavano per andare diversamente: “Meret sta finalmente completando la sua maturazione e pensate che la scorsa estate il Napoli voleva rimpiazzare il partente Ospina con Keylor Navas: l’affare era già chiuso e saltò per mezzo milione. Vicario (‘96) sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato”.