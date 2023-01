Sarri: “Sono uno dei pochi che ha perso lo Scudetto facendo 91 punti, delle medie me ne faccio poco”

L’allenatore della Lazio ed ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la Fiorentina. Al tecnico biancoceleste è stato richiesto un parere sulla media punti che serve per arrivare in Champions, che è di 73 punti. L’ex tecnico azzurro ha però ricordato dello Scudetto perso col Napoli facendo 91 punti, media che di solito porta a vincere i campionati. Queste le sue parole: “Stai parlando con una che ha perso uno Scudetto facendo 91 punti in classifica, non è mai successo. Delle medie me ne faccio ben poco, la competizione porta ad aumentare le prestazioni di tutte e i punteggi dipendono dalla quota salvezza. Se le squadre continuano a fare punti le soglie si alzano, questo perché ogni campionato ha storia a sé”.